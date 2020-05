Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nasser Al-Khelaïfi va devoir faire un choix fort pour cette priorité…

Publié le 29 mai 2020 à 17h30 par Thomas Bourseau

Pour le mercato estival, Leonardo semble travailler d’arrache pied en coulisse, le championnat ayant déjà été arrêté. Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a aussi ses idées sur le recrutement. Mais il va falloir faire un choix.

De retour à la tête de la direction sportive du PSG en juin 2019, Leonardo a considérablement renforcé l’effectif parisien lors du mercato estival en faisant en sorte de doubler chaque poste. Au milieu de terrain, le directeur sportif du PSG a recruté Ander Herrera arrivé libre de tout contrat en provenance de Manchester United et s’est également attaché les services d’Idrissa Gueye après s’être mis d’accord avec Everton sur les modalités de l’opération. Et en marge de la prochaine session des transferts, Leonardo semble toujours vouloir redessiner les contours de l’entrejeu parisien. Pour ce faire, plusieurs pistes ont été activées par le Brésilien telles que Lorenzo Pellegrini, Tiémoué Bakayoko ou encore Sergej-Milinkovic-Savic comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité ces dernières semaines. Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi aurait un tout autre nom en tête, à savoir Ismaël Bennacer.

Priorité à Milinkovic-Savic pour Leonardo, l’option Bennacer pour Al-Khelaïfi

Toujours selon les informations que le10sport.com vous a divulgué en exclusivité ce vendredi 29 mai, le président Nasser Al-Khelaïfi met son nez dans le mercato bien que Leonardo soit omniprésent dans ce secteur, et surtout à quelques semaines de l’ouverture du marché. Al-Khelaïfi a ses préférences et alors que le directeur sportif a activé une liste longue comme le bras de pistes au milieu de terrain, dont celle menant à Ismaël Bennacer, le président parisien en pince particulièrement pour ce dernier qui fait les beaux jours du Milan AC cette saison où il a été transféré l’été dernier. Le 18 avril dernier, le10sport.com vous dévoilait l’intérêt du PSG pour l’international algérien et vous assurait par la suite qu’une offre de 30M€ a même été proposée au Milan AC en vain. En effet, le club rossoneri a rejeté la proposition du PSG, attendant une indemnité de transfert plus importante pour laisser filer Bennacer.

Al-Khelaïfi dos au mur pour Bennacer ?