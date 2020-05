Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo face à un énorme casse-tête…

Publié le 29 mai 2020 à 15h30 par G.d.S.S.

Thomas Meunier arrivant au terme de son contrat avec le PSG en juin prochain, Leonardo se mettrait en quête d’un nouveau latéral droit. Mais ce dossier paraît déjà très compliqué à boucler pour le directeur sportif parisien…

Ce n’est plus un secret pour personne, Thomas Meunier arrivera au terme de son contrat avec le PSG en juin prochain, et l’international belge semble bien parti pour quitter librement le Parc des Princes. Comme Le 10 Sport vous l’a récemment révélé en exclusivité, Liverpool est désormais dans la danse pour recruter gratuitement le latéral droit du PSG, alors que le Borussia Dortmund serait actuellement l’option la plus chaude pour Meunier. Quoi qu’il en soit, Leonardo doit déjà se pencher sur sa succession, mais les dossiers activés ces dernières semaines semblent déjà se compliquer.

L’option Castagne se complique…

Le 10 Sport vous a révélé en exclusivité le 12 mai dernier l’intérêt du PSG pour Timothy Castagne, le latéral droit de l’Atalanta Bergame. Mais ce dernier, qui est justement le compatriote de Thomas Meunier et son concurrent en sélection de Belgique, ne devrait pas être simple à attiré puisque la presse italienne a révélé ce vendredi que Castagne avait une préférence nette pour un départ en Premier League cet été. Alors qu’il n’a plus qu’un an de contrat avec l’Atalanta, il intéresserait justement Tottenham, West Ham et Leicester qui auront largement de quoi le convaincre sur le plan salarial. En clair, le PSG ne part clairement pas favori pour Timothy Castagne.

… et Traoré également