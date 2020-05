Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Liverpool débarque pour Thomas Meunier

Publié le 26 mai 2020 à 21h15 par Alexis Bernard mis à jour le 26 mai 2020 à 21h16

Libre de tout contrat d’ici quelques semaines, Thomas Meunier ne continuera pas au PSG. Un dossier sur lequel s’est dernièrement positionné le Liverpool de Jürgen Klopp selon nos informations.

Arrivé en 2016 au PSG, Thomas Meunier s’est petit à petit fait une place dans le onze parisien. Mais cette aventure touche à sa fin. En effet, le Belge est en fin de contrat, et bien qu’il ait multiplié les appels du pied envers Leonardo en clamant son envie de continuer avec le club de la capitale, le directeur sportif n’a pas fait le moindre mouvement envers le latéral droit. Sans prolongation, Meunier sera donc libre à la fin du mois de juin et pourra alors choisir son prochain club. Une opportunité qui aurait déjà éveillé l’intérêt du Borussia Dortmund, mais voilà que Liverpool débarque dans la course.

Jürgen Klopp vient aux nouvelles

Dernièrement, Le 10 Sport vous avait révélé que Jürgen Klopp avait fait part de son intérêt auprès de Kylian Mbappé. Mais toujours selon nos informations, l’attaquant français n’est pas le seul joueur du PSG ciblé par Liverpool. En effet, les Reds ont aussi des vues sur Thomas Meunier, ayant pris contact avec le Belge récemment. S’il était davantage question d’un transfert vers Dortmund ces dernières semaines, Liverpool a donc fait irruption dans ce dossier, intéressé par la possibilité de recruter Meunier pour 0€, lui qui pourrait alors venir jouer les doublures de Trent Alexander-Arnold. Mais d'autres pistes s'offrent également au joueur du PSG pour encore quelques semaines. Selon nos informations, Naples est aussi intéressé étant à la recherche d'un latéral, de même que le Borussia Dortmund qui va perdre Achraf Hakimi, qui retournera au Real Madrid, qui n'a toutefois pas encore décidé de son sort.