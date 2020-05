Mercato - Barcelone : Timo Werner à les idées claires pour son avenir !

Foot - Mercato - Barcelone

Sur les tablettes du FC Barcelone, Timo Werner pourrait finalement rejoindre Liverpool l’été prochain. Jürgen Klopp est très intéressé par l’attaquant allemand même si les négociations n’auraient toujours pas été engagées...

Après une saison 2018/2019 remarquable, Timo Werner a tout simplement explosé cette année. Auteur de 30 buts toutes compétitions sous les couleurs du RasenBallsport Leipzig, l’attaquant allemand serait dans le viseur de nombreux clubs dont le FC Barcelone et tout particulièrement Liverpool. Comme vous l’avait annoncé le10sport.com le 19 mai dernier, Jürgen Klopp a fait de Timo Werner une priorité pour l’été prochain. Toutefois, le dossier serait toujours au point mort...

Malgré le fort intérêt de Jürgen Klopp pour Timo Werner, aucune négociation n’aurait été entamée a annoncé Fabrizio Romano, journaliste pour The Guardian , sur son compte Twitter . Liverpool aurait demandé un peu de temps à Leipzig avant d’engager d’éventuelles discussions. De nombreux médias s’accordent à dire que l’attaquant allemand de 24 ans disposerait d’une clause libératoire de 60M€. Liverpool s’alignera-t-il avec cette demande ? Le FC Barcelone en profitera-t-il pour passer devant les Reds ? Réponses dans les prochaines semaines. Mais une chose est sûre, Timo Werner veut toujours rejoindre les Reds .

Liverpool two weeks ago asked time to Leipzig for Timo Werner. The two clubs are not in official talks yet - but #LFC are still Werner’s priority. He spoke with Klopp many times and he will wait Liverpool. He’d consider other bids only if Liverpool will decide to give up #LFC