Mercato - OM : Ce terrible constat sur Olivier Pickeu...

Publié le 31 mai 2020 à 4h00 par A.M.

Alors qu'Olivier Pickeu semble être la favori pour récupérer le poste de head of football de l'OM, Romain Molina dresse un portrait peu reluisant de l'ancien manager général d'Angers.

En quête d'un nouveau head of football pour l'OM, Jacques-Henri Eyraud semble à la recherche d'un dirigeant maîtrisant le trading de joueurs avec une parfaite connaissance du marché français. Des qualités qui semblent correspondre à celle d'Olivier Pickeu qui serait le grand favori de la direction olympienne pour le poste de directeur du football. Un profil qui ne convainc toutefois pas Romain Molina.

«S'il ramène Pickeu, plus de doute : ça mange très bien...»