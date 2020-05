Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo se voit recommander de miser sur Pjanic !

Publié le 31 mai 2020 à 3h15 par A.M.

Ancien gardien du but du Paris Saint-Germain, Jérôme Alonzo recommande à Leonardo de recruter Miralem Pjanic.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Leonardo a profité de discussions autour de Kalidou Koulibaly avec son agent Fali Ramadani afin d'évoquer la situation de Miralem Pjanic. Toutefois, depuis, la situation a évolué puisque le FC Barcelone semble désormais être la piste la plus chaude tandis que le PSG a d'autres priorités. Pourtant, aux yeux de Jérôme Alonzo, Miralem Pjanic serait une excellente recrue pour les Parisiens.

Alonzo voit bien Pjanic au PSG