Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi, finalement moins cher que prévu ?

Publié le 30 mai 2020 à 20h45 par H.G.

Alors que l’Inter et le PSG négocient ces derniers jours pour finaliser l’arrivée de Mauro Icardi dans la capitale française, les deux écuries auraient bel et bien trouvé un accord définitif pour le transfert de l’Argentin à Paris.

Arrivé l’été dernier dans le cadre d’un prêt en provenance de l’Inter, Mauro Icardi devrait selon toute vraisemblance être acheté définitivement par le PSG, mais pas au prix initialement fixé l’été dernier. En effet, en raison de l’impact économique de la crise du COVID-19, Leonardo souhaite obtenir une ristourne sur la somme à débourser pour acheter définitivement l’Argentin, fixé à 70M€. C’est dans cette perspective que le club de la capitale et les Nerazzurri négocieraient depuis plusieurs jours avant la deadline du 31 mai et, à en croire les derniers échos venus d’Italie, le feuilleton Mauro Icardi serait plus que jamais proche de son épilogue.

Le transfert d’Icardi serait chiffré à 53M€ plus bonus !