Mercato - Barcelone : Le Barça annonce la couleur dans ce dossier chaud !

Publié le 30 mai 2020

Malgré les récentes déclarations d'Arthur Melo concernant son avenir, le FC Barcelone n'écarte aucune option pour son joueur.

Le cas Arthur Melo n'a pas fini de faire parler en Catalogne. Recruté par le Barça en 2018, le milieu de terrain brésilien représentait l'avenir du club culé, et un transfert semblait inenvisageable il y a encore quelques mois, mais la crise du coronavirus oblige les Blaugrana à revoir leurs plans. En effet, le FC Barcelone envisage de se servir de certains de ses joueurs dans des opérations afin de limiter les dépenses, et Arthur Melo est directement concerné. Le Brésilien est dans le viseur de la Juventus, et un échange avec Miralem Pjanic pourrait arranger les deux clubs, mais Arthur Melo et ses proches ont clairement fait savoir qu'un départ n'était pas à l'ordre du jour, de quoi compromettre les plans du FC Barcelone.

« Rien n'est exclu pour Arthur » selon le Barça