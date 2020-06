Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Trois gros dossiers à oublier pour Leonardo ?

Publié le 1 juin 2020 à 16h45 par A.M.

Très actif en coulisses, Leonardo a multiplié les pistes. Toutefois, plusieurs dossiers se compliquent sérieusement pour le directeur sportif du PSG.

Cet été, les postes à renforcer pour le Paris Saint-Germain sont nombreux. Les départs de Layvin Kuzawa et Thomas Meunier contraignent Leonardo à recruter dans ces secteurs de jeu, tandis qu'au moins un milieu de terrain à vocation défensive sera recherchée par le PSG. Dans l'idéal, une doublure à Keylor Navas est également souhaitée. Par conséquent, après avoir bouclé le transfert définitif de Mauro Icardi, Leonardo a encore du pain sur la planche, mais plus le temps passe, plus il commence à y voir clair sur différents dossiers.

Hernandez et Koulibaly trop chers, Partey en stand-by ?