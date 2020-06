Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare l'arrivée d'Allegri ?

Publié le 1 juin 2020 à 13h30 par Arthur Montagne

Très actif depuis son retour au poste de directeur sportif du PSG il y a un an, Leonardo rêve toujours de placer un nouvel entraîneur à la place de Thomas Tuchel. Le Brésilien aime travailler avec des hommes qu'il a lui-même choisis. Et la piste menant à Massimiliano Allegri correspond en tout point à sa recherche. Analyse.

Arrivé durant l'été 2018, Thomas Tuchel a suscité des doutes, rapidement dissipés grâce à ses premiers mois sur le banc du PSG. Tacticien hors-pair, il a également démontré une habilité certaine pour la gestion de son groupe de stars. Toutefois, deux événements ont rapidement jeté un froid sur son avenir malgré une prolongation de contrat précoce jusqu'en juin 2021. Il y a tout d'abord eu l'élimination contre Manchester United en huitième de finale de la Ligue des Champions puis l'arrivée de Leonardo. Ainsi, bien que le technicien allemand ait des chances de poursuivre l'aventure parisienne la saison prochaine compte tenu de la crise actuelle, comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité, Leonardo souhaite travailler avec des hommes qu'il a lui-même choisis et si jamais la Ligue des Champions reprend, une contre-performance du PSG pourrait d'ailleurs changer la donne pour Thomas Tuchel. D'autant que le directeur sportif du club de la capitale entretient le contact avec différents coachs. Le contact le plus fréquent et plus récent c'est avec Massimiliano Allegri. Dévoilés par nos soins en décembre dernier, les discussions entre Leonardo et Allegri n'ont jamais réellement cessé et plusieurs indices laissent penser que l'Italien est le grand favori pour être le prochain entraîneur du PSG.

Tous les chemins mènent à Allegri

Libre depuis la fin de son aventure à la Juventus à l'été 2019, Massimiliano Allegri attend patiemment son heure et commence déjà à y voir plus clair pour son avenir. En effet, ces derniers jours, Tommaso Giulini, président de Cagliari, lâchait d'ailleurs une information précieuse au sujet de l'avenir du technicien italien. « Il m'a dit que sa prochaine aventure serait à l'étranger, même s'il était fasciné par la proposition de Cagliari en cette année du centenaire. Je savais déjà avant de passer l'appel que ce serait très difficile », confiait-il au micro de Sky Sport . Autrement dit, après avoir entraîné durant toute sa carrière en Italie en connu le succès avec le Milan AC et la Juventus, Massimiliano Allegri veut connaître une expérience en dehors de son pays natal. Et le PSG a une vraie carte à jouer. Comme révélé par le10sport.com, le Bayern Munich a déjà écarté l'hypothèse de nommer l'Italien qui avait proposé ses services aux Bavarois. Hormis le Paris Saint-Germain, l'Espagne et l'Angleterre restent donc en course. Malgré tout, en Liga, les bancs des principaux clubs sont occupés puisque ni Zinedine Zidane, ni Diego Simeone, ni Quique Setien, qui vient d'arriver au FC Barcelone, n'est sur le départ. En réalité, la seule menace sérieuse pour Leonardo semble venir de Manchester United où l'avenir d'Ole Gunnar Solskjær est encore incertain. Que ce soit Frank Lampard (Chelsea), José Mourinho (Tottenham) ou Pep Guardiola (Manchester City), ils sont tous bien installés. Sans parler de Jürgen Klopp à Liverpool. Mais le PSG possède l'avantage de disputer la Ligue des Champions, ce qui ne sera probablement pas le cas de Manchester United, et la proximité entre Leonardo et Massimiliano Allegri est un autre atout important qui semble donner une longueur d'avance au club de la capitale.

Thiago Silva, l'indice troublant

Autre indice qui tend à penser que la piste menant à Massimiliano Allegri est active dans l'esprit de Leonardo : la gestion du dossier Thiago Silva. En effet, ces derniers mois, le PSG avait prévu de tourner la page avec son capitaine dont le bail prend fin le 30 juin. Toutefois, un retournement de situation a eu lieu dans ce dossier puisque Leonardo a offert une prolongation de contrat d'un an au défenseur brésilien. Difficile de ne pas y voir un lien de cause à effet puisque Thiago Silva le joueur clé de Massimiliano Allegri au Milan AC jusqu'à son départ pour le PSG durant l'été 2012 en même temps que Zlatan Ibrahimovic. Le technicien italien pourrait donc retrouver O Monstro à Paris, un joueur qu'il connait particulièrement et avec lequel il a même récemment échangé par téléphone selon nos informations. Des discussions qui laissent à penser que l'ancien coach de la Juventus prépare le terrain pour son arrivée au PSG en tentant de conserver des joueurs qu'il connait. S'il est impossible d'affirmer la corrélation entre le revirement de situation concernant la situation de Thiago Silva et la possible arrivée de Massimiliano Allegri, il est difficile de ne pas y voir un lien direct.

Un mercato made-in Allegri ?

Autre indice, le terrain de chasse de Leonardo pour cet été. Comme à son habitude, le directeur sportif du PSG prospecte en Italie pour son recrutement, et après avoir bouclé le transfert définitif de Mauro Icardi en provenance de l'Inter Milan, il pourrait poursuivre sur sa lancée avec les deux joueurs de la Lazio Rome Sergej Milinkovic-Savic, la priorité de Leonardo comme révélé par le10sport.com, et Adam Marusic. Un recrutement made-in Serie A qui pourrait parfaitement correspondre aux requêtes de Massimiliano Allegri qui connait lui aussi parfaitement le marché italien, et qui n'est pas sans rappeler le travail déjà effectué par Leonardo lorsque Carlo Ancelotti était sur le banc du PSG. Donc il n'est pas interdit de penser que le travail réalisé en amont par le dirigeant brésilien sur le mercato soit réalisé dans l'optique de construire un effectif taillé pour Massimiliano Allegri. Autrement dit, de nombreux éléments laissent penser que Leonardo prépare la succession de Thomas Tuchel en coulisses. Il faut dire que d'une part, le directeur sportif du PSG préfère travailler avec des hommes qu'il a lui-même attirés, ce qui n'est pas le cas de l'Allemand, et surtout, Leonardo souhaite un grand entraîneur pour incarner le projet parisien. Bien que Laurent Blanc, Unai Emery et Thomas Tuchel soient des techniciens reconnus, le club de la capitale n'a plus eu de coachs de renommée internationale depuis Carlo Ancelotti qui avait été attiré en janvier 2012 par... Leonardo. Et le Brésilien pourrait bien refaire le coup avec Massimiliano Allegri.