Mercato - PSG : Grande nouvelle pour Leonardo avec Allegri !

Publié le 1 juin 2020 à 3h45 par La rédaction

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG afin de succéder à Leonardo, Massimilliano Allegri semble privilégier une expérience en dehors de l'Italie comme le révèle Tommaso Giulini, président de Cagliari.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com le 16 avril dernier, Leonardo a pris contact avec Massimiliano Allegri. Appréciant collaborer avec des hommes qu'il a lui-même choisi, le directeur sportif du PSG ne serait pas un grand fan de Thomas Tuchel. A tel point que, toujours selon nos informations, les désaccords commencent à être de plus en plus nombreux entre les deux hommes forts du secteur sportif du club de la capitale. Par conséquent, la menace Allegri plane toujours pour le technicien allemand. Et cette nouvelle déclaration ne devrait pas rassurer l'actuel entraîneur du PSG.

Allegri aurait fait une grande annonce sur son retour