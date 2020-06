Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une tendance claire pour l'avenir de Donnarumma ?

Publié le 1 juin 2020 à 11h45 par La rédaction

Courtisé depuis maintenant plusieurs années par le PSG, Gianluigi Donnarumma semble finalement plus proche que jamais d’une prolongation de contrat du côté de l’AC Milan, qui reste toujours son club de cœur…

Gianluigi Donnarumma est un dossier qui traîne depuis quelques années au PSG. Mais cette saison, il pourrait bien prendre fin prématurément. Le contexte actuel, avec la crise du coronavirus, ne devrait pas permettre à Leonardo ou un autre club de poser 40 à 50M€ sur la table pour faire signer le portier international italien de l’AC Milan, à en croire les informations de la Gazzetta dello Sport. Le quotidien italien affirme par ailleurs que « Gigio » serait tout proche de signer un nouveau contrat au Milan…

Une prolongation sur court terme ?