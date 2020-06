Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une priorité de Leonardo fixée à 15M€ ?

Publié le 1 juin 2020 à 10h45 par A.M.

En quête d'un nouveau latéral droit afin de compenser le départ de Thomas Meunier, Leonardo voit Adam Marusic comme une priorité. Et le prix réclamé par la Lazio Rome, à savoir 15M€, ne devrait pas le dissuader.

Leonardo a passé la seconde sur le marché des transferts. En effet, dimanche, le Paris Saint-Germain a officialisé le transfert définitif de Mauro Icardi pour lequel l'option d'achat a été revue à la baisse. Désormais, après avoir réglé ce dossier urgent, le directeur sportif du PSG peut se tourner vers les autres priorités de son recrutement, et cela concerne notamment le poste de latéral droit qu'il va falloir totalement remodeler. Et pour cause, le contrat de Thomas Meunier ne devrait pas être renouvelé ce qui pousse Leonardo à s'activer puisque Colin Dagba resterait le seul spécialiste du poste.

Le dossier Marusic fixé à 15M€ ?