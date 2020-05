Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi pourrait coûter plus cher que prévu !

Publié le 1 juin 2020 à 4h15 par A.M.

Premier dossier bouclé par Leonardo cet été, Mauro Icardi va rester au PSG après que le directeur sportif parisien a négocié le montant de son option avec l'Inter Milan. Mais le club italien a inclus une clause qui pourrait coûter cher.

C'est le premier gros coup estival du Paris Saint-Germain. En effet, Leonardo a obtenu ce qu'il voulait, à savoir le transfert définitif de Mauro Icardi a un prix inférieur aux 70M€ initialement négociés l'été dernier avec l'Inter Milan lors du prêt de l'attaquant argentin. Mais la crise du Covid-19 est passée par là. Par conséquent, ce qui semblait être une bonne affaire il y a un an n'en était plus une cet été, ce qui a poussé Leonardo à négocier un rabais avec le club lombard, qu'il a d'ailleurs obtenu. Le PSG versera 50M€ à l'Inter Milan pour le transfert définitif de Mauro Icardi, une somme à laquelle pourraient s'ajouter différents bonus allant jusqu'à 7M€. Et ce n'est pas tout.

15M€ de plus si le PSG vend Icardi en Serie A