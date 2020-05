Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette nouvelle sortie forte sur Olivier Pickeu !

Publié le 1 juin 2020 à 3h30 par A.M.

En quête d'un nouveau directeur du football afin de remplacer Andoni Zubizarreta, Jacques-Henri Eyraud semble s'intéresser à Olivier Pickeu. Un profil décrit par le journaliste du Courrier de l'Ouest Quentin Bossé.

Il y a urgence pour Jacques-Henri Eyraud. Privé de directeur sportif depuis le départ d'Andoni Zubizarreta, l'OM doit trouver son nouvel homme du domaine sportif. Le président olympien a d'ailleurs expliqué récemment qu'il souhaitait attirer un dirigeant au rôle élargi qui serait un head of football, ou plus simplement un directeur général du football. Son profil doit correspondre à celui d'un spécialiste du marché français qui maîtrise le trading. Ces dernières heures, le nom d'Olivier Pickeu s'est clairement dégagé. Et pour cause, à en croire Quentin Bossé, journaliste du Courrier de l'Ouest , l'ancien manager général du SCO Angers possède le profil recherché par Jacques-Henri Eyraud.

«Il a un vrai réseau et une connaissance impressionnante du marché français en L1 et L2»