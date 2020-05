Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo y voit plus clair pour son prochain coup !

Publié le 1 juin 2020 à 3h15 par A.M.

Alors qu'il vient de boucler le transfert définitif de Mauro Icardi pour 50M€ hors bonus, Leonardo ne compte pas s'arrête en si bon chemin alors le marché est à peine lancé. Et son projet coup pourrait être au milieu de terrain.

Le mercato estival du Paris Saint-Germain est déjà bien lancé. En effet, bien le marché des transferts ne soit pas officiellement commencé, Leonardo a déjà réussi le tour de force d'obtenir un joli rabais sur l'option d'achat de Mauro Icardi. Initialement fixé à 70M€, le montant du transfert définitif de l'attaquant argentin a fortement été revu à la baisse puisque selon différents médias, le directeur sportif du PSG aurait réussi à conserver le natif de Rosario pour 50M€ auxquels peuvent s'ajouter 7M€ de bonus. Mais Leonardo ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et semble y voir plus clair concernant sa short-list.

Après Icardi, Leonardo un milieu ?

Et son prochain pourrait être au milieu de terrain. Comme révélé par le10sport.com, après avoir multiplié les pistes et les contacts avec de nombreux joueurs, Leonardo a fixé sa grande priorité : Sergej Milinkovic-Savic. Ce dossier s'annonçant toutefois périlleux, le directeur sportif du PSG conserve Lorenzo Pellegrini en plan B. Toutefois, selon nos informations, le Brésilien souhaite vraiment attirer le milieu de terrain de la Lazio Rome et a déjà transmis une première offre ferme de 60M€. Par conséquent, Leonardo y voit déjà beaucoup plus clair pour la suite du mercato, sans oublier la piste menant à Alex Telles, déjà très avancées.