Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un danger se confirme pour l’après-Kurzawa…

Publié le 31 mai 2020 à 0h15 par Th.B.

Pour combler le vide que laissera Layvin Kurzawa après son départ cet été, le PSG songerait notamment à Alex Sandro. Néanmoins, le latéral gauche de la Juventus pourrait faire faux bond au club parisien en s’engageant en faveur de Chelsea.

En marge du prochain mercato, Leonardo a pas mal de dossiers à boucler. Hormis le transfert définitif de Mauro Icardi qui semble sur le point d’être effectué alors qu’un accord avec l’Inter aurait été trouvé, le directeur sportif du PSG cherche à renforcer le milieu de terrain parisien et a formulé une offre de 60M€ à la Lazio pour Sergej Miinkovic-Savic, comme le10sport.com vous l’a dévoilé le 29 mai. En outre, les positions de latéraux devront être aussi retouchées, Layvin Kurzawa et Thomas Meunier étant sur le point de plier bagage. Pour remplacer Kurzawa et imposer une concurrence à Juan Bernat, Leonardo penserait à Alex Sandro, d’après les informations récemment divulguées par Tuttosport.

Alex Sandro finalement vers Chelsea ?