Mercato - PSG : Le destin de Cavani se joue maintenant !

Publié le 30 mai 2020 à 19h30 par A.C.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, Edinson Cavani doit prendre une décision concernant la suite qu’il veut donner à sa carrière.

Tout porte à croire que les routes du Paris Saint-Germain et d’Edinson Cavani vont se séparer, cet été. Alors que Leonardo semblait commencer à envisager une prolongation d’après L’Équipe et que le joueur lui-même songeait à cette possibilité, les choses ont basculé. Le Parisien a annoncé que le directeur sportif du PSG a décidé de faire all-in sur Mauro Icardi. A en croire les dernières indiscrétions sur le sujet, tout serait bouclé pour l’achat définitif de l’Argentin, prêté par l’Inter depuis l’été dernier. Cela entraine donc inévitablement un départ de Cavani, qui déjà cette saison a semblé être irrité par l’arrivée d’Icardi. Mais ou va bien pouvoir aller le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain ? Plusieurs pistes ont été évoquées ces dernières semaines, mais aucune ne semble proche d’aboutir, pour le moment.

Icardi pourrait envoyer Cavani à l’Inter

La plus chaude, mènerait Edinson Cavani vers l’Inter. Comme un clin d’œil au destin, l’Uruguayen pourrait en effet rejoindre le club milanais, alors même que Mauro Icardi pourrait définitivement le quitter. Antonio Conte est un immense fan de Cavani. Il a tenté de le recruter lors qu’il entrainait la Juventus par le passé, puis il a retenté sa chance, une fois sur le banc de Chelsea. Cette fois, pourrait être la bonne. D'après les informations de Il Corriere dello Sport , une arrivée de Cavani à l’Inter pourrait se confirmer au cours des prochains mois, en dépit de ce qu’a pu dire Piero Ausilio. Le directeur sportif nerazzurro a en effet laissé entendre que le joueur du PSG est trop cher, mais l’argent reçu par la vente d’Icardi, ainsi que celui reçu par celles d’Ivan Perisic et Radja Nainggolan, pourrait grandement aider.

L’Atlético de Madrid et Newcastle toujours en course