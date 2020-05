Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce constat qui en dit long sur la succession de Zubizarreta…

Publié le 30 mai 2020 à 22h15 par Th.B.

Pour le poste de directeur général chargé du football, Jacques-Henri Eyraud ferait d’Olivier Pickeu sa priorité et aurait déjà rencontré l’ancien manager général du SCO d’Angers. Une potentielle nomination qui n’enflamme pas vraiment Romain Molina.

Le 14 mai dernier, l’OM annonçait via un communiqué le départ d’Andoni Zubizarreta. Quelques heures après cette officialisation, Jacques-Henri Eyraud s’est exprimé sur RMC en justifiant cette décision prise afin de « muscler l’organisation ». Ainsi, l’OM ne va plus avoir de directeur sportif mais s’appuiera à l’avenir sur un directeur général chargé du football ou « head of football ». D’après La Provence , le président du club phocéen aurait déjà contacté Olivier Pickeu, limogé de son poste de manager général du SCO d’Angers en avril dernier. Ce choix du président Eyraud semble se porter sur la capacité de Pickeu à générer des tradings sur le marché pour les joueurs. Mais la potentielle arrivée d’Olivier Pickeu à l’OM ne satisfait pas tout le monde.

Romain Molina se paie Olivier Pickeu