Mercato - PSG : Leonardo déjà fixé pour deux pistes du moment ?

Publié le 1 juin 2020 à 10h15 par La rédaction

Courtisés par Leonardo pour venir renforcer le milieu de terrain et la défense du PSG, les joueurs du Milan AC Ismaël Bennacer et Theo Hernandez devraient être conservés la saison prochaine par les Rossoneri, qui sont de nouveau en pleine restructuration…

Deux pistes du PSG pourraient rapidement partir en fumée. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com , Ismaël Bennacer est une des pistes chaudes de Leonardo pour renforcer le milieu de terrain du PSG la saison prochaine. Le profil de l’international algérien plairait beaucoup à Leonardo, tout comme celui de son coéquipier Theo Hernandez, arrivé cet été en provenance du Real Madrid. Cependant, ces deux pistes pourraient être à oublier pour le directeur sportif parisien…

Le Milan ne serait pas vendeur pour Bennacer et Hernandez