Mercato - Barcelone : Un deal avec Pep Guardiola en préparation ?

Publié le 1 juin 2020 à 10h00 par La rédaction

Courtisé par de nombreux clubs européens, Nelson Semedo ne donne pas satisfaction au FC Barcelone, qui aurait décidé de se séparer de lui. Et Joao Cancelo pourrait bien permettre de débloquer ce dossier chaud du Barça…

Nelson Semedo devrait quitter le FC Barcelone l’été prochain. Depuis plusieurs semaines, l’international portugais est annoncé avec insistance du côté de l’Inter Milan ou encore de la Juventus, mais il serait également dans le viseur du PSG ou encore du Benfica Lisbonne. Ne donnant pas satisfaction au Barça, le latéral droit serait prié de trouver une porte de sortie la saison prochaine, et cette dernière pourrait bien se trouver en Angleterre, du côté de Manchester City…

Un échange Cancelo - Semedo ?