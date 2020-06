Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani aurait l'embarras du choix pour son avenir !

Publié le 1 juin 2020 à 8h45 par H.G.

En fin de contrat au PSG au terme de la saison en cours, Edinson Cavani quittera le club de la capitale cet été selon toute vraisemblance. Mais l’international uruguayen verrait de nombreuses opportunités se présenter à lui pour rebondir.

Leurs destins étaient liés, et l’annonce officielle du transfert de Mauro Icardi au PSG ce dimanche a sans doute scellé l’avenir d’Edinson Cavani dans la capitale française. Alors que son contrat prendra fin à l’issue de l’exercice 2019/2020, le meilleur buteur de l’histoire des pensionnaires du Parc des Princes devrait bientôt faire ses valises après sept ans de bons et loyaux services. Âgé de 33 ans et victimes de nombreux pépins physiques cette saison, celui qu’on surnomme El Matador n’incarne plus l’avenir au PSG, au contraire de Mauro Icardi qui prendra sa succession l’an prochain et qui aimerait par la même occasion récupérer son numéro 9. Pour autant, en dépit de son âge avancé, Edinson Cavani resterait un attaquant grandement convoité sur le marché des transferts et, s’il aurait aimé étendre son engagement avec le PSG, il ne devrait pas manquer de prétendants dans les prochaines semaines.

De nombreux clubs italiens, anglais et espagnols suivraient Edinson Cavani !