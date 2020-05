Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le moment du choix est arrivé, pour Cavani !

Publié le 31 mai 2020 à 19h30 par A.C.

Edinson Cavani, en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, affronte un tournant de sa carrière

L’achat définitif de Mauro Icardi a peut-être scellé l’avenir d’Edinson Cavani. Ce dernier semblait déjà se diriger vers un départ et, désormais, cela parait inéluctable. Les chances de le voir prolonger avec le Paris Saint-Germain sont extrêmement minces et Cavani aurait plusieurs touches à l’étranger. C’est notamment le cas en Italie, ou Antonio Conte voudrait l’attirer à l’Inter... que Mauro Icardi vient officiellement de quitter ! Pour rivaliser la Juventus, les Nerazzurri planifient actuellement un mercato estival très ambitieux et Cavani serait indéniablement une recrue de choix.

L’Inter souhaite retenter sa chance pour Cavani

Le principal obstacle pour le club milanais, est le salaire d’Edinson Cavani... mais les choses pourraient changer. La presse italienne a évoqué la possibilité de voir l’Inter utiliser une partie de l’argent reçu par le Paris Saint-Germain pour Mauro Icardi, afin d’offrir un gros contrat à Cavani. Il Corriere dello Sport ne confirme pas totalement cette version, mais laisse entendre que les Nerazzurri auraient l’intention de relancer les discussions avec l’entourage de Cavani, abordant notamment le volet salarial. Le problème, c’est que l’Inter a également d’autres gros dossiers à régler. Il y a Sandro Tonali, qui d’après nos informations est tout proche du club milanais, mais surtout Lautaro Martinez !

Mais Lautaro Martinez complique les choses