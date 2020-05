Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une lutte XXL en coulisse pour Edinson Cavani ?

Publié le 31 mai 2020 à 10h15 par A.D.

En fin de contrat à l'issue de la saison, Edinson Cavani se rapprocherait dangereusement d'un départ du PSG. El Matador aurait d'ailleurs de prestigieux prétendants à ses pieds.

Quel maillot portera Edinson Cavani la saison prochaine ? Transféré de Naples au PSG à l'été 2013, El Matador pourrait prendre le large prochainement. En fin de contrat le 30 juin, Edinson Cavani pourrait quitter le PSG librement. Une information qui n'aurait pas échappé à plusieurs clubs, et en particulier à l'Inter, à Newcastle et à Manchester United.

L'Inter, Newcastle et Manchester United en action pour Cavani ?