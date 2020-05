Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Kouassi se rapproche du Milan AC

Publié le 31 mai 2020 à 8h15 par Alexis Bernard

Le PSG, qui tente de faire signer son premier contrat professionnel à Tanguy Kouassi, doit composer avec la concurrence des clubs européens. Et notamment du Milan AC…

Sur les tablettes de Newcastle et du RB Leipzig, Tanguy Kouassi ajoute une troisième écurie à son tableau de chassé. Le défenseur du PSG, capable d’évoluer au milieu du terrain, est en effet la proie du Milan AC. L’écurie milanaise a fait une entrée remarquée dans le dossier et d’après nos sources, les dirigeants italiens progresseraient fortement auprès du joueur et de son entourage.

Plutôt Milan que Leipzig ?

Depuis qu’il est courtisé, Tanguy Kouassi (18 ans) est tout proche du RB Leipzig. L’usine à talents de Bundesliga est un tremplin parfait pour les jeunes espoirs européens, les parcours de Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté (21 ans tous les deux) en témoignent. Mais d’après nos sources, le Milan AC se positionnerait aujourd’hui en pole position si jamais Kouassi décidait de prendre une autre direction que celle du PSG pour son premier contrat professionnel. Une décision importante pour sa carrière, lui qui a été utilisé par Thomas Tuchel ces derniers mois (13 matchs, pour 3 buts et 2 participations en Ligue des Champions) et montré de très belles dispositions pour pouvoir jouer un rôle dans l’effectif parisien à l’avenir.