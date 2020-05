Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se préciserait plus que jamais pour le départ de Cavani !

Publié le 31 mai 2020 à 16h15 par La rédaction

Notamment courtisé par l’Inter Milan, Edinson Cavani serait plus que jamais poussé vers la sortie par le PSG, notamment après l’annonce officielle de la signature de Mauro Icardi…

Edinson Cavani ne devrait pas rester du côté du PSG. Après l’annonce officielle de la signature de Mauro Icardi jusqu’en 2024, l’avenir du Matador semble toujours s'écrire plus loin de la capitale, alors que l’Inter Milan serait toujours dans le coup dans ce dossier, tout comme Newcastle. Et comme une prolongation de contrat tarde à venir et semble difficilement imaginable, Cavani devrait rapidement quitter Paris. A moins d'un énorme retournement de situation...

Pas de prolongation ?