Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo n'aurait pas encore tranché pour Areola !

Publié le 1 juin 2020 à 13h45 par A.M.

Prêté sans option d'achat au Real Madrid cette saison, Alphonse Areola ne devrait pas être conservé par le club merengue et fera donc son retour au PSG cet été. Leonardo attend de le rencontrer avant de trancher.

De retour à son poste de directeur sportif du Paris Saint-Germain l'été dernier, Leonardo s'est rapidement occupé du poste de gardien de but. Après le départ de Kevin Trapp, qui faisait suite à celui de Gianluigi Buffon, c'est Alphonse Areola qui est parti afin de rejoindre le Real Madrid sous la forme d'un prêt sans option d'achat. Dans le même temps, Leonardo a recruté Keylor Navas et obtenu le prêt avec option d'achat de Sergio Rico. Toutefois, cet été le poste de gardien de but devrait une nouvelle fois représenter un chantier important pour le directeur sportif du PSG.

Areola dans une impasse ?