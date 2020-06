Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a bien accéléré pour Sergej Milinkovic-Savic !

Publié le 1 juin 2020 à 8h15 par A.M. mis à jour le 1 juin 2020 à 8h17

Le dossier menant à Sergej Milinkovic-Savic prend bien de l'ampleur du côté du Paris Saint-Germain. Leonardo a relancé cette piste en maintenant le contact avec l'entourage du joueur, comme révélé par le10sport.com.

Le mercato du Paris Saint-Germain est lancé ! Dimanche, le club de la capitale a effectivement officialisé le transfert définitif de Mauro Icardi pour lequel Leonardo a obtenu une ristourne. Une bonne nouvelle pour le PSG puisque l'option d'achat de l'attaquant argentin expirait le 31 mai. Par conséquent, le club de la capitale peut désormais tranquillement se tourner vers d'autres dossiers. Et cela tombe bien puisque Leonardo ne compte pas en rester là et veut absolument renforcer plusieurs pistes à l'image des latéraux et du milieu de terrain. Et comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Sergej Milinkovic-Savic est la grande priorité de Leonardo.

Leonardo relance Milinkovic-Savic