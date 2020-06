Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour le milieu de terrain, Leonardo pense toujours à lui !

Publié le 1 juin 2020 à 6h45 par Th.B.

Bien que Leonardo ait formulé une première offre à la Lazio pour Sergej Milinkovic-Savic, le directeur sportif du PSG semble toujours avoir des vues sur Miralem Pjanic, pas certain d’être conservé à la Juventus.

Ce n’est plus vraiment un secret à ce jour. Comme le10sport.com ne cesse de vous le répéter via ses informations exclusives, Leonardo multiplie les pistes et les approches sur le marché afin de dénicher un nouveau milieu de terrain à l’intersaison. On vous a dévoilé en exclusivité le vendredi 29 mai que le directeur sportif du PSG avait dégainé une offre de 60M€ à la Lazio pour le transfert de Sergej Milinkovic-Savic. Une proposition repoussée par le club romain, mais qui a servi à poser les bases pour de plus amples discussions. Le10sport.com vous avait rapporté une conservation entre Leonardo et Fali Ramadani en avril dernier, représentant de Miralem Pjanic. Le milieu bosnien de la Juventus aurait toujours les faveurs du dirigeant parisien.

Leonardo ne lâcherait pas l’affaire pour Pjanic