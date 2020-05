Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Icardi, Leonardo peut accélérer dans ses autres dossiers chauds

Publié le 31 mai 2020 à 17h30 par Bernard Colas

Ce dimanche, le PSG a officialisé le transfert définitif de Mauro Icardi dans la capitale. Un dossier capital aux yeux de Leonardo, qui va pouvoir désormais se focaliser sur ses autres priorités.

Et d'une ! Malgré la crise du coronavirus qui secoue le monde du football, le PSG a enregistré son premier renfort de l'été 2020, et c'est un visage familier qui vient renforcer le club de la capitale pour la saison prochaine. Prêté jusqu'ici par l'Inter Milan, Mauro Icardi s'est engagé pour quatre années en faveur du PSG, un nouveau gros coup réalisé par Leonardo. Alors qu'il avait déjà réussi à se faire prêter l'Argentin lors des derniers instants du mercato estival 2019, le directeur sportif du PSG récupère ici un attaquant de classe mondiale qui a déjà trouvé sa place dans le secteur offensif parisien (20 buts en 31 apparitions) pour seulement 50M€ hors bonus. Un dossier qui tenait à cœur à Leonardo, sachant qu'Edinson Cavani (33 ans) verra son contrat prendre fin dans les semaines à venir, et désormais, le club de la capitale va pouvoir se concentrer sur ses autres pistes chaudes.

Ça s'active pour Alex Telles

Du travail attend Leonardo alors que le mercato estival n'a même pas encore ouvert ses portes. Avec les fins de contrat de Thomas Meunier et Layvin Kurzawa, il va notamment falloir recruter deux latéraux au minimum. Pour oublier le Belge sur le flanc droit de la défense, le PSG aurait notamment coché les noms d'Adam Marusic (Lazio Rome), Hamari Traoré (Stade Rennais) ou encore Timothy Castagne (Atalanta Bergame) selon les informations du 10 Sport . Leonardo aurait craqué sur le profil de Belge, polyvalent et dans une situation contractuelle avantageuse pour le PSG, puisque son bail court actuellement jusqu'en juin 2021. Néanmoins, comme nous vous l'avons révélé dernièrement, Tottenham s'intéresse également à Timothy Castagne. À gauche, un joueur fait office de grand favori puisque le PSG est passé à l'action pour Alex Telles. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité il y a quelques semaines l'existence de discussions entre le PSG et Porto pour le latéral brésilien. Si les négociations avancent entre les trois parties, aucun accord définitif n'a encore été trouvé selon nos informations, mais ce dossier pourrait bien être le prochain bouclé par Leonardo.

Le bon été pour Milinkovic-Savic ?