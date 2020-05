Foot - Mercato - PSG

Mercato - Officiel : Mauro Icardi s'engage définitivement avec le PSG !

Publié le 31 mai 2020 à 13h11 par A.D. mis à jour le 31 mai 2020 à 13h16

Prêté par l'Inter l'été dernier, Mauro Icardi va rester au PSG. Le club de la capitale a officiellement levé l'option d'achat du buteur argentin.

C'est officiel : Mauro Icardi reste au PSG. Prêté avec option d'achat par l'Inter, le buteur argentin s'est engagé pour les quatre prochaines saisons avec le PSG. Le club de la capitale a officialisé la nouvelle sur son compte Twitter . Mauro Icardi est désormais lié au PSG jusqu'au 30 juin 2024. « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la levée de l’option d’achat de Mauro Icardi. L’attaquant de 27 ans était prêté en 2019-2020 par l’Inter Milan. L’international argentin (8 sélections), qui possède également la nationalité italienne, est donc désormais lié au Club de la capitale jusqu’au 30 juin 2024. Seizième joueur argentin de l’histoire du Paris Saint-Germain, le natif de Rosario a disputé 31 matches avec les Rouge et Bleu en 2019-2020, remportant le titre de champion de France et affichant un bilan individuel de 20 buts et 4 passes décisives », peut-on lire dans le communiqué du PSG.