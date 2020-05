Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offensive lancée par Leonardo pour Miralem Pjanic ?

Publié le 31 mai 2020 à 17h15 par La rédaction

Courtisé par le FC Barcelone dans le cadre d’un échange, Miralem Pjanic serait toujours courtisé par le PSG et Chelsea. Et Leonardo insisterait encore pour le joueur de la Juventus…

Leonardo ne lâchera pas l’affaire. Depuis des mois, Miralem Pjanic figure sur les tablettes du PSG, et le directeur sportif brésilien ne semble toujours pas prêt à abandonner la piste. Ces dernières semaines, le FC Barcelone s’est clairement manifesté dans ce dossier, et Miralem Pjanic aurait déjà donné son accord aux Blaugrana pour un transfert la saison prochaine. Cependant, les négociations traînent avec la Juve, et Leonardo compterait bien en profiter…

Paredes proposé dans l’échange ?