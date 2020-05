Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un retournement de situation encore possible pour Arthur ?

Publié le 31 mai 2020 à 14h00 par La rédaction

Courtisé par la Juventus dans le cadre d’un potentiel échange avec Miralem Pjanic, Arthur Melo a déjà affirmé au FC Barcelone qu’il ne souhaitait pas quitter la Catalogne. Pourtant, le Barça semble toujours convaincu qu’il arrivera à le faire changer d’avis…

Arthur Melo se queda ? Courtisé par de nombreux clubs européens ces dernières semaines, le milieu international brésilien du FC Barcelone a annoncé qu’il souhaitait rester en Catalogne, et s’y imposer. Seulement, le dossier Miralem Pjanic semble avoir relancé son avenir. Le Bosnien, qui aurait déjà donné son accord au Barça pour un transfert la saison prochaine, devrait faire partie d’une opération d’échange entre les Turinois et les Catalans, et la Juventus souhaiterait absolument qu’Arthur soit inclus dans le deal. Et le Barça pourrait se laisser convaincre…

Le Barça souhaiterait qu’Arthur change d’avis