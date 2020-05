Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo ne lâcherait rien pour Miralem Pjanic !

Publié le 31 mai 2020 à 9h45 par H.G.

En quête de renforts au milieu de terrain, le PSG s’est notamment renseigné au sujet de Miralem Pjanic. Et en dépit du fait que le bosnien soit annoncé avec insistance dans le viseur du FC Barcelone, le club de la capitale n’aurait toujours pas fait une croix sur lui.

L’un des grands chantiers du PSG au cours de la prochaine session estivale des transferts se situera dans l’entrejeu. En dépit des arrivées de Pablo Sarabia, d’Idrissa Gueye et d’Ander Herrera dans ce secteur l’été passé, Leonardo n’est pas rassasié et a l’intention de renforcer le milieu parisien dans les prochaines semaines alors que l’avenir à Paris des deux derniers cités s'écrit en pointillés. Dans cette optique, le PSG a fait de Sergej Milinkovic-Savic sa grande priorité et a même formulé une première proposition chiffrée à 60M€ à la Lazio, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité ce vendredi. Parallèlement, si la piste Tiémoué Bakayoko a été abandonnée par Leonardo, le directeur sportif des pensionnaires du Parc des Princes n’oublie pas Lorenzo Pellegrini, qui est son plan B en cas d’échec dans le dossier du milieu serbe, comme nous vous l’avons également annoncé. Parallèlement à ces dossiers, nous vous avions également rapporté un intérêt de la part du PSG pour Miralem Pjanic, dont le cas a été abordé entre Leonardo et son agent Fali Ramadani au cours d’une réunion. Et si le milieu de 30 ans de la Juventus est fréquemment annoncé proche de rejoindre le FC Barcelone, le club de la capitale n’aurait pas dit son dernier mot dans ce dossier.

Le PSG resterait à l’affut pour Pjanic !