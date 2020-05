Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le prochain prodige de Zidane, ce sera lui !

Publié le 31 mai 2020 à 15h30 par T.M.

Ces derniers mois, le Real Madrid a axé sa politique de recrutement sur de jeunes joueurs à fort potentiel. Une stratégie qui devrait se poursuivre du côté de la Casa Blanca. Et après avoir recruter Vinicius Jr ou encore Reinier Jesus, Zinedine Zidane tiendrait quasiment sa prochaine pépite.

Du côté du Real Madrid, on souhaite également préparer l’avenir. Ainsi, si le club madrilène peut s’appuyer sur l’expérience de Sergio Ramos ou encore Karim Benzema, de jeunes prodiges ont également été incorporés ces derniers mois à l’effectif de Zinedine Zidane. A la recherche du nouveau Neymar, Florentino Pérez n’a pas hésité à sortir la chéquier pour aller chercher Rodrygo, Vinicius Jr et Reinier Jesus. Trois prodiges brésiliens qui représentent l’avenir du Real Madrid, au même titre que Takefusa Kubo ou encore Martin Odegaard. Mais les Merengue n’en auraient pas fini de recruter de jeunes talents. Actuellement, tous les regards sont actuellement tournés vers Kylian Mbappé (21 ans) et Erling Braut Haaland (19 ans). Et alors que le Real Madrid pourrait bien devoir patienter encore quelques mois avant d’attirer l’attaquant du PSG et celui du Borussia Dortmund, cette politique de rajeunissement de l’effectif de Zinedine Zidane pourrait finalement passée par l’arrivée d’Eduardo Camavinga. A 17 ans, le joueur de Rennes impressionne et dans la capitale ibérique, on le perçoit comme le successeur de Casemiro dans l’entrejeu.

Camavinga a tranché pour son avenir !

Impressionnant cette saison malgré son âge, Eduardo Camavinga aurait donc convaincu le Real Madrid. Mais ce n’est pas tout. En effet, d’autres clubs sont aussi tombés sous le charme du milieu de terrain. Le PSG, la Juventus, le Borussia Dortmund ou encore le Milan AC ont également été annoncés sur les rangs pour récupérer le protégé de Julien Stéphan en Bretagne. Mais pour ces prétendants, la course serait perdue d’avance. En effet, Camavinga aurait déjà tranché pour son avenir : ce sera le Real Madrid. Ce dimanche, pour As , une source proche du Rennais assure : « Il aime Zidane et le Real Madrid ». C’est donc au Bernabeu que le joueur voudrait poursuivre sa carrière, mais reste maintenant à trouver un terrain d’entente avec Rennes. Et alors que les discussions n’auraient toujours pas débuté, cela devrait être compliqué pour Florentino Pérez.

Rennes compte sur Camavinga