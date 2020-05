Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une concurrence colossale pour Zidane dans le dossier Havertz ?

Publié le 31 mai 2020 à 11h00 par A.D.

Très performant sous les couleurs du Bayer, Kai Havertz figurerait sur les tablettes de Zinedine Zidane. Le coach du Real Madrid devrait toutefois faire avec une grosse concurrence pour la pépite allemande de 20 ans.

Zinedine Zidane serait soumis à une lourde concurrence pour Kai Havertz. Alors qu'il fait le plus grand bonheur du Bayer Leverkusen, le milieu de terrain de 20 ans aurait tapé dans l'oeil du coach du Real Madrid. Toutefois, Zinedine Zidane serait loin d'être seul sur ce dossier et serait contraint de livrer une grosse bataille pour le recrutement de Kai Havertz.

Une lutte XXL entre Zidane, Flick, Lampard et Arteta pour Havertz ?