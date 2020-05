Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Enorme coup de froid pour l'arrivée de Kai Havertz !

31 mai 2020

Véritable sensation de la saison en Bundesliga, le milieu offensif et capitaine du Bayer Leverkusen Kai Havertz est déjà courtisé par les plus grands clubs européens, notamment le Real Madrid. Cependant, un transfert pour cet été risque d’être compliqué…

Depuis la reprise de la Bundesliga après la crise du coronavirus, tous les projecteurs et les regards des amateurs de football se tournent vers l’Allemagne. Et les prestations du jeune Kai Havertz ne passent inaperçues. International allemand et capitaine du Bayer Leverkusen à seulement 20 ans, le milieu offensif a marqué à quasiment toutes les rencontres de Bundesliga depuis la reprise de cette dernière (5 buts en 4 rencontres, doublés contre le Werder Brême et le Borussia Mönchengladbach). Des prestations qui ont fini par taper dans l’œil du Real Madrid, qui souhaitait tenter le coup cet été comme vous l'a révélé Le 10 Sport. Cependant, cela risque de devenir compliqué…

Le coronavirus aurait tout chamboulé