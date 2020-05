Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Kai Havertz fait une grande annonce sur son avenir !

Publié le 27 mai 2020 à 23h00 par T.M.

Etincelant avec le Bayer Leverkusen, Kai Havertz est un joueur très courtisé. Et le prodige allemand a tenu à envoyer un message à ses prétendants.

Alors que la Bundesliga a repris ses droits après de longues semaines d’arrêt à cause du coronavirus, Kai Havertz en a profité pour étaler son talent aux yeux de tous. Le prodige du Bayer Leverkusen a notamment enchainé 2 doublés en 2 matchs, de quoi confirmer un peu plus pourquoi les plus grands cadors européens sont à ses pieds. En effet, l’Allemand est très apprécié et notamment par Zinedine Zidane. Comme Le 10 Sport vous l’avait révélé, l’entraîneur du Real Madrid espère voir Havertz le rejoindre la saison prochaine. Reste maintenant à convaincre le principal intéressé, qui a d’ailleurs certaines demandes pour la suite de sa carrière.

« Je veux toujours jouer en Ligue des Champions l’année prochaine »