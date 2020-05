Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le vestiaire merengue se dresserait entre Zidane et Pogba !

Publié le 31 mai 2020 à 6h00 par Th.B.

Bien que Zinedine Zidane cultiverait toujours le désir de recruter Paul Pogba, la réalité économique actuelle et les prolongations des cadres merengue seraient deux obstacles de taille qui se dresseraient entre l’entraîneur du Real Madrid et la star de Manchester United.

Depuis son retour à la tête de l’effectif merengue au printemps 2019, Zinedine Zidane aurait communiqué deux noms à sa direction pour renforcer à moyen terme le Real Madrid : Kylian Mbappé et Paul Pogba. Bien que l’attaquant du PSG semble faire l’unanimité au Real Madrid, la vérité serait tout autre pour la star de Manchester United. En effet, alors que Zinedine Zidane a multiplié les appels du pied pour Pogba l’été dernier lors de ses sorties médiatiques, les dirigeants du Real n’ont pas bougé le petit doigt. Président merengue, Florentino Pérez n’estimerait pas que Paul Pogba serait la recrue idéale pour le Real Madrid et compte tenu de la situation actuelle, le champion du monde tricolore ne devrait pas déposer ses valises au Santiago Bernabeu cet été.

Pogba s’éloignerait du Real Madrid à cause du groupe et du Covid-19 ?