Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouveau coup de tonnerre dans le dossier Pogba ?

Publié le 29 mai 2020 à 11h00 par A.D.

Le Real Madrid, le PSG et la Juventus auraient coché le nom de Paul Pogba pour le mercato estival. Toutefois, il n'y aurait plus aucune chance de voir le milieu de Manchester United porter le maillot merengue la saison prochaine.

Paul Pogba ne devrait pas migrer vers Madrid cet été. En fin de contrat à l'issue de la saison 2020-2021, le milieu de Manchester United serait de plus en plus proche de faire ses valises. Une information qui n'aurait pas échappée au PSG, au Real Madrid et à la Juventus, désireux de profiter de la situation pour le recruter. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, les Bianconeri sont en bonne posture pour rafler la mise. Selon nos indiscrétions du 21 mai, Mino Raiola a entamé les discussions avec La Vieille Dame pour programmer le retour de Paul Pogba à Turin. Alors que la Juve a déjà avancé ses pions, le Real Madrid, quant à lui, aurait battu en retraite.

Le Real Madrid désormais hors jeu pour Paul Pogba