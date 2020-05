Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane est enfin fixé pour Paul Pogba !

Publié le 30 mai 2020 à 6h15 par Th.B.

Piste de longue date de Zinedine Zidane, Paul Pogba ne devrait pas déposer ses valises au Real Madrid pour une raison bien précise. Explications.

Ce n’est plus un secret désormais. En attestent ses appels du pied en conférence de presse lors du dernier mercato estival et des multiples informations divulguées par la presse depuis plus d’un an, Zinedine Zidane en pincerait pour Paul Pogba. La star de Manchester United ferait partie de la grande opération du technicien merengue qui consisterait à « franciser » le Real Madrid. Néanmoins, le champion du monde tricolore ne ferait pas l’unanimité au sein de la direction du Real Madrid qui aurait pris la décision de clore ce dossier dans le cadre du mercato estival.

Pogba, non désiré au Real Madrid cet été ?