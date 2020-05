Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Face à Leonardo, le Barça va s’activer pour boucler un dossier XXL !

Publié le 31 mai 2020 à 9h15 par T.M.

Actuellement occupé à gérer les dossiers Lautaro Martinez et Miralem Pjanic, le FC Barcelone souhaiterait aussi rapidement boucler le cas de Marc-André ter Stegen, notamment face à la pression du PSG. Explications.

Après des débuts compliqués au FC Barcelone dans l’ombre de Claudio Bravo, Marc-André ter Stegen est désormais indiscutable en Catalogne. Considéré par beaucoup comme le meilleur gardien du monde, l’Allemand rend énormément de services aux Blaugrana. Mais ces dernières semaines, l’incertitude avait gagné l’avenir du protégé de Quique Setien. Sous contrat jusqu’en 2022, Ter Stegen discutait d’une prolongation, mais les échanges s’avéraient compliqués, notamment avec le contexte actuel lié au coronavirus. De quoi jeter un froid sur l’avenir du gardien de 28 ans. Et alors que certains l’imaginaient au Bayern Munich, la récente prolongation de Manuel Neuer a mis un terme à ce dossier. Il n’empêche que d’autres clubs seraient sur le coup, ce qui inciterait Josep Maria Bartomeu a vite régler cette affaire.

Le PSG est à l’affût, le Barça va réagir !