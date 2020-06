Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Leonardo avec Pjanic ?

Publié le 1 juin 2020 à 14h45 par La rédaction

Courtisé par le FC Barcelone, Miralem Pjanic serait également ciblé par le PSG. Alors que le club catalan tiendrait la corde, le Bosnien ne serait pas insensible à l'intérêt de la formation parisienne.

Leonardo veut absolument renforcer l’entrejeu du PSG cet été ! Le dossier le plus chaud du moment mène à Sergej Milinkovic-Savic et, et le directeur sportif parisien a d’ailleurs formulé une offre de 60M€ à la Lazio comme le 10 sport vous l'a révélé en exclusivité. Outre les noms de Tiémoué Bakayoko (Chelsea) ou Lorenzo Pellegrini (AS Rome), la piste Pjanic serait toujours d'actualité du côté de la capitale. Le PSG n'aurait pas oublié le joueur de la Juventus, et même si le FC Barcelone semble avoir pris une longueur d’avance dans ce dossier, Leonardo aurait toujours une carte à jouer avec Pjanic.

Pjanic intéressé par le PSG ?

En effet, selon Foot Mercato , Miralem Pjanic serait intéressé par la perspective d’un transfert au PSG, et ce depuis plusieurs années. Une information de poids qui pourrait potentiellement permettre à Leonardo de doubler le FC Barcelone et de garder espoir pour le milieu de terrain bosnien de la Juventus cet été.