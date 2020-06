Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani veut se donner le temps de la réflexion !

Publié le 2 juin 2020 à 12h30 par A.C.

L’avenir d’Edinson Cavani, en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, est des plus flous.

L’achat définitif de Mauro Icardi par le Paris Saint-Germain, pourrait bien avoir scellé l’avenir d’Edinson Cavani. Alors qu’une prolongation semblait envisageable à un moment, l’Uruguayen se dirigerait désormais vers un départ. La seule possibilité de le voir poursuivre son aventure au PSG serait en effet celle de baisser son salaire, mais Cavani ne semble pas disposé à le faire, pour le moment. Mais ou pourrait bien aller El Matador ? La piste la plus chaude concerne l’Inter, qui vient de vendre Icardi et qui pourrait perdre Lautaro Martinez, annoncé comme la grande priorité du FC Barcelone. Pourtant le meilleur buteur de l’histoire du PSG commencerait à agacer le club milanais...

Cavani fait patienter l’Inter

D’après les informations de Tuttosport , le comportement d’Edinson Cavani ne plaît pas vraiment à l’Inter. Le quotidien explique en effet que l’attaquant aurait plusieurs fois changé d’avis ces dernières semaines, ce qui ne plairait pas vraiment aux dirigeants milanais, qui aimeraient bien boucler rapidement le dossier. Pire, Cavani ne souhaite pas donner de réponse concrète pour le moment. Le quotidien italien annonce en effet que l’Uruguayen aurait informé l’Inter qu’il donnerait sa réponse finale... seulement une fois l’aventure en Ligue des Champions terminée, avec le PSG. Cela devrait prendre du temps, donc, puisque les huitièmes de finale de la compétition ne devraient se dérouler qu’à partir de la mi-août, avec une décision finale qui devrait être prise par l’UEFA le 17 juin prochain.

Une destination d'ores et déjà écartée ?