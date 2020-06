Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se préciserait pour la destination d’Houssem Aouar !

Publié le 2 juin 2020 à 11h45 par T.M.

Cet été, Houssem Aouar devrait bel et bien quitter l’OL. Pour aller où ? En coulisses, ça s’activerait pour récupérer le protégé de Rudi Garcia.

Selon les dernières informations de L’Equipe, Houssem Aouar ne devrait pas rester à l’OL cet été. En effet, le joueur de 21 ans ne serait actuellement pas retenu par la direction lyonnaise, qui chercherait plutôt à savoir quand sera bouclé ce transfert pour ensuite s’activer pour son recrutement. Le protégé de Rudi Garcia s’apprêterait donc à quitter le nid et voler de ses propres ailes. Mais la question sera de savoir quel sera son prochain club. Comme Le 10 Sport vous l’a révélé, le PSG est intéressé par le profil d’Aouar, mais à en croire le quotidien sportif, cela se résumerait à une course à deux avec un favori clair.

La Juventus idéalement placée ?

Pour le moment, l’OL n’aurait entamé aucune discussion pour un transfert d’Houssem Aouar, mais cela pourrait rapidement arriver alors que la Juventus et Manchester City. Intéressés depuis l’été dernier, les Citizens ne perdraient donc pas espoir, mais l’intérêt de ne serait plus forcément réciproque. En effet, à cause de la sanction infligée au club mancunien, suspendu de Coupe d’Europe pour 2 saisons, le Lyonnais ne serait plus très chaud à l’idée de rejoindre le nord de l’Angleterre. De quoi placer la Juventus en pole position. En coulisses, le club piémontais avancerait doucement, mais sûrement, continuant donc son opération séduction auprès d'Aouar. A voir maintenant comment cela évoluera avec le contexte actuel.