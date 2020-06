Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud s'activerait dans un dossier chaud !

Publié le 2 juin 2020 à 11h00 par B.C.

Afin d'éviter un nouveau cas Isaac Lihadji, l'OM chercherait à faire signer un contrat aspirant à Ilyès Zouaoui, et ce dossier deviendrait urgent à règler puisque le jeune attaquant figurerait sur les tablettes de plusieurs clubs.

Alors que l'OM doit déjà faire avec un groupe restreint de joueurs et une enveloppe mercato à 0€, un nouveau coup dur s'abat sur le club phocéen avec le départ programmé d'Isaac Lihadji. La pépite du centre de formation ne signera pas son premier contrat pro à l'OM et se dirige vers le LOSC comme vous l'a annoncé le 10 Sport . Désormais, la direction marseillaise veut à tout prix que ce scénario ne se reproduise pas à l'avenir et cherche à convaincre plusieurs pépites de signer un nouveau contrat, à l'image de Richecarde Richard (18 ans) et Jorès Rahou (17 ans), ou encore Ilyès Zouaoui (17 ans).

Ilyès Zouaoui affole l'Europe