Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas parviendra-t-il à recruter M'Baye Niang ?

Publié le 2 juin 2020 à 8h00 par La rédaction

Pour se renforcer la saison prochaine, André Villas-Boas aurait coché le nom de M'Baye Niang. Néanmoins, l'OM pourrait avoir du mal à s'attacher les services de ce joueur, recruté 15M€ l'été dernier par Rennes.

Recruté l'été dernier par l'OM, Dario Benedetto a fait le travail pour sa première année à Marseille (11 buts, 2 passes décisives en 28 apparitions). Néanmoins, cela ne suffira pas avec le retour de la Ligue des Champions la saison prochaine. Le club phocéen doit donc recruter un autre attaquant, et on en a conscience en interne malgré les difficultés financières. Ainsi, M'Baye Niang apparaît aujourd'hui comme la priorité de l'OM lors du prochain mercato estival. Avec 15 réalisations sous le maillot du Stade Rennais, l'attaquant de 25 ans a réalisé l'une de ses meilleures saisons et a également montré qu'il s'était assagi en dehors des terrains, mais Marseille parviendra-t-il à mettre la main dessus ?

L'OM vise M'Baye Niang, mais a-t-il les moyens ?