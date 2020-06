Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pour Aubameyang, Zidane voit la route se dégager…

Publié le 2 juin 2020 à 18h30 par Thomas Bourseau

Alors que le PSG, qui formulait il y a encore peu un intérêt comme le10sport.com vous l’a dévoilé, a trouvé un accord avec l’Inter pour Mauro Icardi, Pierre-Emerick Aubameyang devrait aller voir ailleurs. Le FC Barcelone ne serait plus une option, laissant le champ libre au Real Madrid ou encore à l’Inter.

Arsenal, Real Madrid, Inter, Barcelone, PSG… Dans quel club Pierre-Emerick Aubameyang va-t-il évoluer la saison prochaine ? Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec Arsenal, l’attaquant Gabonais pourrait quitter les Gunners dès cet été. En effet, le club londonien ne devrait pas prendre le risque de le perdre gratuitement lors de la session estivale des transferts de 2021. Pour remédier à cette situation, Arsenal serait passé à l’action en proposant un nouveau bail au clan Aubameyang qui, s’il apposait sa signature sur le contrat en question, le lierait à Arsenal jusqu’en juin 2023. Il percevrait le même salaire que le sien actuellement, à savoir 12M€. C’est du moins l’information que Nicolo Schira a confié ces derniers jours. Néanmoins le10sport.com vous a révélé ce mardi qu’une offensive concrète d’Arsenal n’avait pas été lancée. Selon nos informations, aucune proposition n’a été transmise bien que le club préparerait le terrain pour une telle approche auprès du clan Aubameyang. Dans l’esprit du joueur, une prolongation n’est d’ailleurs pas à écarter.

Une prolongation possible à Arsenal, le Barça aurait déjà jeté l’éponge

Par le biais de son journaliste Julien Laurens, ESPN est allé ces dernières heures dans le même sens que le10sport.com . D’après le média britannique, Arsenal n’aurait bel et bien pas enclenché les grandes manoeuvres pour la prolongation d’Aubameyang. De quoi laisser la porte ouverte à un départ, mais celle du FC Barcelone serait fermée. Cet hiver, le Barça s’est intéressé à son profil, au moment où le club blaugrana multipliait les pistes dans ce secteur de jeu, afin de palier la blessure de Luis Suarez. Mais à ce jour, l’intérêt du FC Barcelone ne serait plus que de l’histoire ancienne. « Si l’intérêt de Barcelone est mort pour Aubameyang ? Oui. Le Barça était intéressé au moment où le club cherchait un attaquant. Ils pensaient à Timo Werner et à Rodrigo en janvier. Ils ont parlé avec Aubameyang, mais l’absence de possibilité de trouver un accord a poussé le Barça à recruter Braithwaite. Aujourd’hui, c’est clos ». Voici le témoignage que Guillem Balague, journaliste pour SPORT , a livré dans sa rubrique Ask Guillem . Le FC Barcelone semblerait donc hors course, mais quand est-il du PSG ? Comme le10sport.com vous l’a révélé le 20 mai dernier, le Gabonais était bien placé sur les tablettes du PSG, qui n’avait pas encore trouvé d’accord définitif avec l’Inter pour le transfert de Mauro Icardi. Ce qui est désormais chose faite depuis dimanche dernier. De quoi émettre de sérieux à une potentielle arrivée d’Aubameyang au sein de la capitale.

Le Barça et le PSG semblent hors course, une aubaine pour le Real Madrid ?