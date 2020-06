Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a un vrai coup à jouer pour Milinkovic-Savic !

Publié le 2 juin 2020 à 17h30 par Arthur Montagne

Grand objectif de Leonardo pour cet été, la piste menant à Sergej Milinkovic-Savic semble prendre forme ces derniers jours pour le PSG. La préférence de l'international serbe se porterait vers le club parisien tandis que la Lazio Rome se dit prête à écouter les offres.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com le 22 mai dernier, Leonardo a relancé la piste menant à Sergej Milinkovic-Savic. Grand fan du milieu de terrain de la Lazio Rome, le directeur sportif du PSG s'entretient régulièrement avec l'entourage du joueur. Il faut dire que l'une des priorités du club de la capitale cet été sera de densifier le milieu de terrain avec l'apport d'un profil qui n'est pas encore présent au sein de l'effectif de Thomas Tuchel. C'est la cas de Sergej Milinkovic-Savic dont les caractéristiques techniques sont différentes de celles des autres Parisiens dans ce secteur de jeu. Le Serbe est ainsi la grande priorité de Leonardo pour cet été à tel point que selon nos informations, le PSG a déjà dégainé une première offre avoisinant les 60M€.

La Lazio va écouter les offres

Et cela tombe bien puisque la Lazio Rome ne semble pas fermée à l'idée de vendre son joueur. Igli Tare, directeur sportif du club romain, a en effet confié à Sky Sport qu'il serait à l'écoute des offres pour Sergej Milinkovic-Savic : « La relation qu’il a avec la Lazio ne mourra jamais, c’est un lien très fort. Chaque situation sera évaluée sans aucune pression et pour le bien de chaque partie. S’il y a une offre qui satisfait le club et le joueur, elle sera prise en compte. Sinon, tout le monde sera content de continuer ensemble ». Mais à quel prix ? C'est la grande question qui se pose puisqu'après avoir fixé la barre à 100M€ ces derniers mois, la Lazio Rome a revu ses exigences à la baisse comme révélé par le10sport.com. Toutefois, Igli Tare préfère manier l'ironie à ce sujet : « Je ne suis pas bon pour les chiffres, je ne comprends pas ces choses-là. Une chose est sûre, c'est que c'est un joueur de premier ordre . »

Le PSG plaît à Milinkovic-Savic

Leonardo est donc prévenu dans ce dossier, mais le PSG peut toutefois compter sur un atout de taille : la volonté de Sergej Milinkovic-Savic. Le10sport.com vous a en effet révélé que, malgré l'apparition du Real Madrid dans ce dossier, le milieu de terrain de la Lazio Rome affiche une préférence pour le PSG. Et pour cause, en plus de la perspective d'évoluer aux côtés de Neymar et de Kylian Mbappé, Sergej Milinkovic-Savic voit l'option parisienne comme étant la meilleure d'un point de vue sportif, mais également financier. Avec les départs attendus des joueurs en fin de contrat (Cavani, Thiago Silva, Choupo-Moting, Kurzawa et Meunier) ainsi que les ventes espérées par Leonardo (Draxler, Gueye ou encore Herrera), la masse salariale du PSG pourrait être allégée de façon drastique, permettant ainsi au club de la capitale d'avoir plus de libertés pour offrir un salaire confortable à l'international serbe. Pour le moment, tous les signaux sont donc positifs pour le PSG, mais encore faut-il convaincre la Lazio Rome.