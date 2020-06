Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Le Real Madrid dégaine pour Milinkovic-Savic, mais...

Publié le 1 juin 2020 à 23h30 par Alexis Bernard mis à jour le 1 juin 2020 à 23h37

Comme annoncé par le10sport.com, Sergej Milinkovic-Savic est l'une des priorités du PSG pour cet été. Alors que Leonardo a dégainé une première offre pour le Serbe, Zinedine Zidane a approché le milieu de terrain afin de prendre la main dans ce dossier.

Sergej Milinkovic-Savic risque d'animer le prochain mercato estival. Comme annoncé en exclusivité par le 10 Sport dès le 22 mai, le PSG continue de s'intéresser au milieu de terrain serbe, déjà dans le viseur du club de la capitale l'été dernier. Selon nos informations, Leonardo est déterminé dans ce dossier et a même dégainé une première offre de 60M€ à la Lazio pour le joueur. Un montant qui ne devrait pas suffire pour boucler ce dossier, mais cette offensive montre bien la motivation du PSG. Néanmoins, les Français ne sont pas les seuls intéressés par le Serbe puisque Manchester United, Manchester City ou encore le Real Madrid sont à l'affût, et Zinedine Zidane a décidé de passer la seconde.

Milinkovic-Savic veut Paris